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46 dakika önce
Kızlar hepinize yeniden merhaba! Bugün sizlere en sevdiğim saç bakım ürünlerinden bahsettim. Şampuan, saç kremi, bakım yağı. İçlerinde ne ararsanız var. Tabii ki ürünleri de aşağıya bıraktım. Hepinizi çok öptüm!
Kızlar hepinize yeniden merhaba! Bugün sizlere en sevdiğim saç bakım ürünlerinden bahsettim. Şampuan, saç kremi, bakım yağı. İçlerinde ne ararsanız var. Tabii ki ürünleri de aşağıya bıraktım. Hepinizi çok öptüm!
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:04 Kaynak: Youtube
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