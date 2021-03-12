Çağla sezonu 50 TL'den açtı - Son Dakika

Çağla sezonu 50 TL'den açtı

12.03.2021 16:09
Çağla sezonu 50 TL'den açtı, System.String[]

İlkbaharın gelişini müjdeleyen çağlanın ilk hasadı başlarken, Eskişehir tezgahlarında ise kilosu 50 TL'den satılmaya başlandı.

İlkbaharın gelişini müjdeleyen çağlanın ilk hasadı başlarken, Eskişehir tezgahlarında ise kilosu 50 TL'den satılmaya başlandı.

İçerdiği E vitamini ile cilt sağlığına oldukça faydalı olan çağla Eskişehir'deki manavlarda satılmaya başlandı. Yüksek miktarda selenyum ve fosfor içeren çağla meyvesinin yılın ilk satışları 50 liraya yapılıyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirmesinde de etkili olan ve mevsim geçişlerinde vücutta yaşanan sıvı dengesizliği içinde birebir fayda sağlayan çağla, vatandaşlar tarafından da iyi ilgi görüyor.

Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarında manav esnafı olarak çalışan Emin Özkaya, mevsimin ilk çağlası hakkında bilgi verdi. Özkaya, "Bu sene çağla meyvesi yeni başladı. Pazara geleli henüz 2-3 gün oldu. Bu çağlalar Mersin'den geliyor. Orada yerli hasatlar başladı. Yani bunlar sezonun ilk meyveleri. Şuan ilk geldiği için fiyatlar yüksek başladı. 200 gramı 10 liraya satıyoruz. Yani kilosu 50 liraya satılıyor. Ancak bu fiyat böyle kalmaz. Ülkemizin diğer illerindeki hasatlar başlayınca kilosu 10 liraya kadar düşecektir. Normalde geçen senelerde ilk mahsulü 70-75 lira idi. Buna göre bu sene düşük fiyatta sezon açtık. Dolaysıyla sezon boyunca da diğer senelere göre ucuz olacağı bekliyoruz" diye konuştu.

"Çağla iyi ilgi görüyor"

Bir başka esnaf Kudret İsari ise gelişinin 2'inci günde bile çağlanın iyi talep gördüğü söyledi. İsari, "İlk çağlalara talep var. Ama tabi çok sevenler veya ihtiyacı olanlar alıyor. Keyiften alanlar pek yok. Ama yine de getirdiğimiz ürünler kalmıyor. Kapış kapış satılıyor. Fiyatlar 50 lira olsa da insanlar alıyor. Kimse kilo ile almıyor şimdi ama gram ile alanlar çoktur. Bu anlamda çağla satışı açısından iyi bir sezon olacak diye ümit ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Çağla sezonu 50 TL'den açtı

Türk Lirası, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çağla sezonu 50 TL'den açtı - Son Dakika Ekonomi


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