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Çağla Şıkel, Arto'ya 1 milyon liralık tazminat davası açtı
6 saat önce
'GÖSTERMEMEYİ ÖĞRETSİN'Çağla Şıkel, YouTube kanalında hanımlara yönelik 'Mini etekle frikik vermeden nasıl oturulur?
'GÖSTERMEMEYİ ÖĞRETSİN'
Çağla Şıkel, YouTube kanalında hanımlara yönelik 'Mini etekle frikik vermeden nasıl oturulur?' videosu yayınladı. Arto, videonun altına 'Oturup kalkmayı öğreteceğine, TV'de memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin' diye yazdı.
'RAHATSIZ DA ETMESİN'
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Çağla Şıkel yorumları nedeniyle Arto'ya 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Ünlü manken, ayrıca iletişim kanallarından rahatsız etmemesi ve kendisine yaklaşmaması için Arto hakkında uzaklaştırma kararı da çıkarttı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:14
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