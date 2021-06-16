Çağla Şıkel bu yaz Çeşmeli oldu... 4 ay için 250 bin TL ödedi

Bodrum ve Çağla Şıkel yazın ayrılmaz ikililerinden... Yıllardır her yaz Bodrum'da çalıştığım için rahatlıkla şunu iddia edebilirim; ünlü modelin Bodrum'a inişiyle sezon başlar! Ta ki bu yıla kadar. Çünkü Çağla Şıkel, bu yazı çocukları ve ailesiyle Çeşme'de geçirmeye karar vermiş.

Bodrum'da kendi evi olmasına rağmen neden böyle bir karar verdiğini merak ettiğimden araştırdım. Bu yaz büyük bir aile tatili planladıklarını öğrendiğim Şıkel, çocukları, kuzenleri, annesi, teyzesi, yeğeni derken bayağı kalabalık bir kadroyla tatile çıkmış.

Bodrum'daki ev küçük olduğundan orada rahat edemeyeceğini düşünen aile, bu nedenle Çeşme'den büyük bir ev tutmaya karar vermiş.

Hafta başı tatile start veren ve bol bol paylaşım yapan Çağla Şıkel, öğrendiğime göre evi 4 aylığına kiralamış ve 250 bin TL ödemiş.

Dostlarıyla hasret giderdiler

4 Haziran'da yapılan bir törenle evlenen Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, balayını Ege koylarında geçiriyor.

Yeni evliler önceki gün yakın dostları Alpin-Hikmet Albayrak'ı görmeye gitti. Çifti teknelerinde ağırlayan Alpin-Hikmet Albayrak, dostlarıyla hasret gidermenin mutluluğunu yaşadı.

Bu anlar ölümsüzleştirmek isteyen Alpin Albayrak, Nazlı Çarmıklı Gezer ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Madrid'de şube açıyor

Vakko'nun yöneticilerinden Ediz Elhadef ile evlenerek İstanbul'a yerleşen, İspanyol moda devi Alberto Palatchi'nin kızı Gabriela Palatchi, 2018 yılında vegan restoranı Gabfoods'u açmıştı. Türkiye'nin ilk glütensiz ve rafine şekersiz restoranı olan Gabfoods, kısa sürede İstanbul'un en havalı mekanlarından biri olmuştu. Evlere servis de yapan restoran, şimdi Gabriela Palatchi'nin anavatanı İspanya'ya gidiyor. Yakında ikinci şubelerini Madrid'de açacak olan Palatchi ve eşi Ediz Elhadef, bir süredir pandemi nedeniyle İspanya'da yaşıyordu.

Geleceğin modacıları

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın finalistleri belirlendi. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın önceki finalistlerinden, ünlü tasarımcılar Özlem Kaya ve Şansım Adalı'nın mentorluğunu yaptığı 2021 yılının 10 finalisti hayallerine bir adım daha yaklaştı. Finale kalan 10 tasarımcı, İstanbul Moda Akademisi'nde 1 yıllık eğitim hakkı kazandı. 10 finalist arasından seçilecek 3 isim, yarışmanın moda sektörüne kazandırdığı tasarımcılar arasında yer alacak.