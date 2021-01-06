Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişi şoke etti!

Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi. "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma kapsamında mesajı atan şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. R.S. isimli sosyal medya kullanıcısının, mesajı attığı 17 Ekim'den bir gün önce hükümlü bulunduğu Balıkesir Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İfadesi alınan R.S., "Sosyal medya hesabımdan yapılan paylaşımlarına baktım. Çağla Şıkel ve oğlunun videolarını gördüm. Özel hayatını çok ifşa ediyordu. Amacım Şıkel'i uyarmaktı" diyerek kendisini savundu. Savcılığın konuyla ilgisi soruşturmasının sürdüğü bildirildi.