Çağla Şıkel'in karın kasları... - Son Dakika

Çağla Şıkel'in karın kasları...

01.02.2021 15:57
Çağla Şıkel'in karın kasları..., System.String[]

Sosyal medya hesabından spor pozlarını sık sık paylaşan manken ve sunucu Çağla Şıkel, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya hesabından spor pozlarını sık sık paylaşan manken ve sunucu Çağla Şıkel, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel, spor sonrası ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Karın kaslarını sergileyen 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in gönderisi kısa sürede 89 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

KORONAVİRÜS AŞISI OLDU

Aralık ayında corona virüs aşısı için gönüllü olan Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulununca soluğu hastanede almıştı. Faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı olan ve ardından corona virüs testi yaptıran ünlü manken, sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı. Çağla Şıkel, konuyla ilgili, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif" demişti.

TEPKİLERE İSYAN ETTİ

Şıkel, aşı olduktan sonra, "Nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?" şeklindeki yorumlara isyan etmişti. Çağla Şıkel, şunları söylemişti:

Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm. Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3' çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'mıza başvurarak, gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim.

"Bana yapılan aşı da olabilir, plesebo da olabilir" diyen Şıkel, "Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi ben de öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız" demişti.

Çağla Şıkel'in karın kasları...

Emre Altuğ, Aralık, Medya, Uzay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çağla Şıkel'in karın kasları... - Son Dakika Magazin


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