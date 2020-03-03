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Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
6 saat önce
Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından bir mülteci çocuğun korkudan ağlarken çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Siz hala yediğinizi,gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından bir mülteci çocuğun korkudan ağlarken çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Siz hala yediğinizi,gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin ...En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız" yazdı.
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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:07
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