Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! - Son Dakika Magazin

Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!

6 saat önce

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından bir mülteci çocuğun korkudan ağlarken çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Siz hala yediğinizi,gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!

Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!, System.String[]

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından bir mülteci çocuğun korkudan ağlarken çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Siz hala yediğinizi,gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin ...En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız" yazdı.



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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:07 
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