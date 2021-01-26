SON DAKİKA... Aralık ayında Covid-19 aşısı olan manken ve sunucu Çağla Şıkel'in Covid-19'a yakalandığı iddia edilmişti. Şıkel, hafta içi her gün FOX TV'de canlı yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına çıkmayınca kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Şıkel'den konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Şıkel'in son dakika açıklaması...
Snob Magazin'in haberine göre; Manken ve sunucu Çağla Şıkel'in Covid-19'a yakalandığı iddia edilmişti. İşin iç yüzü çok geçmeden ortaya çıktı.
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26.01.2021 12:16:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağla Şıkel korona mı oldu? Açıklama geldi - Son Dakika