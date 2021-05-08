Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı! Karantinada sporunu ihmal etmedi

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde pandemi nedeniyle çoğu ünlü egzersizlerini evde yapmak zorunda kalıyor. Sunucu ve manken Çağla Şikel de bunlardan biri. Fit vücudunu spora borçlu olduğunu dile getiren Çağla Şikel, tam kapanma döneminde de spora ara vermedi.

SPORU AKSATMIYOR

Kendisini sağlıklı yaşamaya adayan Çağla Şikel, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde de egzersizlerini sürdürmeyi aksatmıyor. Evinin bahçesinde spor yaparken objektif karşısına geçen Şikel, esnekliğini gözler önüne serdi.

''TÜM YARIŞIM KENDİMLE''

Instagram' da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü manken, paylaşımına, "Tüm yarışım kendimle... Yapabileceklerimi görerek, sınırlarımı zorlayarak kazandığım cesaretimin özgüveniyle daha iyi bir ben" notunu düştü.