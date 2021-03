Çağla Şıkel oğlu Uzay'ın doğum gününü kutladı: Keşke ilk doğduğun ana geri dönebilsem

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğlu Uzay 9. yaşına girdi. Oğlunun yeni yaşını kutlayan Şıkel, paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü: Sen dünyaya gelmeden az önce... Yıllar hızla geçiyor bugün 9 yaşındasın Uzay'ım Keşke ilk doğduğun ana geri dönebilsem, kucağıma alabilsem, yeniden büyütsem seni... Şansın bahtın bol olsun bal çocuğum gözlerinin içine bakarak büyüttüğüm. İyi ki doğdun ve ben iyi ki senin gibi bir çocuğun annesi oldum. Ah ya hislerimi anneler bilir zaten daha fazla yazamayacağım.

EVLİLİKLERİ DE AYRILIKLARI DA ÇOK KONUŞULDU

2000'li yılların en popüler isimleriydi Çağla Şıkel ve Emre Altuğ... Adını ilk kez Miss Turkey yarışmasıyla duyuran Çağla Şıkel güzelliği ve düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Mankenlik yaptığı yıllarda podyumların en gözde ismiydi Şıkel... Attığı her adım haber oluyor, yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmüyordu. 1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapan Emre Altuğ da Şıkel gibi 2000'li yılların başında kariyerinin zirvesine ulaştı. Türkiye'nin en çok konuştuğu bu iki ismin bir gün yolları kesişti. Bir dargın bir barışık çift 2008 yılında evlendi, 2015 yılında da boşandı. Evlilikleri de ayrılıkları da çok konuşulan ikilinin tanışma ve boşanma hikayesi...

Çağla Şikel ile Emre Altuğ rüya çift olarak anılıyordu. İki ünlü ismin sorun yaşamadan beraber olacağına örnek olarak gösteriliyordu. Verdikleri söyleşilerde birbirlerine olan aşklarını defalarca dile getirmişlerdi. Ancak bu peri masalı 5 cümlelik bir açıklamayla sona erdi. Çiftin basına yaptığı açıklama şöyleydi: "Üzülerek belirtiyoruz ki, 7 yıllık süren evliliğimizin yol ayrımına girdik. Biz, büyük bir aşkla ve tarifi mümkün olmayan bir sevgiyle evliliğimizi devam ettirdik ancak süreç sonunda anlaşarak ayrılmaya karar verdik. Bundan sonraki hayatımızda da her zaman birbirimizin yanında olarak görüşmeye devam edeceğiz. Beraber geçirdiğimiz değerli yıllar için birbirimize minnettarız. Bu ayrılığımızda herhangi bir üçüncü kişinin ilgi ve alakası söz konusu değildir."

EMRE ALTUĞ TEK GECELİK DİYE BAŞLAMIŞTI

Çağla Şıkel'le Emre Altuğ'un aşkı 2004 yılında başladı. İlk olarak Okan Bayülgen'in programında karşılaştılar. Emre Altuğ tanışmalarını şöyle anlatmıştı: "Okan, kıza çok yüklenmişti, ben de onu koruyamadım diye kendi kendime sinir olmuştum. Bir tanışıklığım yoktu gerçi ama yine de biraz arka çıkabilirdim. Canlı yayında, program sahibine karşı gelmek antipatik oluyor. Bir de sanırım, "Değer mi?" diye tereddüt ettim. Sonra başka bir programda yine bir araya geldik: "Merhaba, merhaba… Çağla, başta, tamamen erkekçe bir içgüdüyle yaklaştığım bir kadındı. Bir gece, bilemedin birkaç gece görüşürüz, birlikte oluruz diye düşündüm. Sonra... Tanımaya başladım ve inanamadım. Benim tanıdığım Çağla, gazetede haberleri çıkan o ünlü manken kızdan çok farklıydı. Magazin basınından tanıdığım Çağla Şikel'in ne ilişki ne da sadakat kavramıyla uzaktan yakından bir alakası yoktu. Her şeyi son derece yüzeysel yaşayan biri olduğuna iddiaya girebilirdim. Ama işte böyle önyargılarla yaklaştığım bir insan, çok kısa sürede, kilitlenip kaldığım bir kadın haline geldi. ve kafam karıştı. Hangisi doğruydu? Magazin basınından tanıdığım manken Çağla Şikel mi? Yoksa, benimle diz dize maç izleyen kız mı? Söylüyorum işte, ben Çağla'yı kimseyi sevmesi mümkün olmayan, alevere dalavere bir kadın olarak görüyordum. Demek ki, bana satılan manken Çağla Şıkel imajına, ben inanmıştım. ve karşımda inanılmaz iyi niyetli, hatta saf birini bulunca "N'oluyoruz?" dedim. Ben de öyle toy bir delikanlı değilim. Karşı cinsle 20 senedir ilişkisi olan bir adamım. Önce "Oynuyor bu!" diye düşündüm. Hatta Çağla'ya da, "Sakın ha, benimle uzun uzadıya bir ilişki düşünme çünkü ben böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmiyorum" dedim. İtiraf edeyim ki, bu anlamada hiçbir kadına Çağla'ya davrandığım kadar kötü davranmadım. Ayrılıyorum, geri dönüyorum, "Hadi tamam birlikteyiz ama hayatı zindan ederim sana" diyorum, müthiş gel-gitler yaşıyorum. Ama sonunda ikna oldum. ve ona çok ama çok aşık oldum."

SAATLERCE ANLATILACAK ŞEHVETLİ BİR AŞK

Çiftin ilişkisi bir küs bir barışık uzun süre devam etti. Çift en sonunda 10 Ağustos 2008 tarihinde evlendi. Çağla Şikel bu dönemleri şöyle anlatıyordu: "Bana bir dönem hep Emre Altuğ soruldu. Git-gelli dönemlerimizde, ayrıldığımız da barıştığımızda mutluyuz dediğimizde bu soruldu. Emre'ye de bana da ilk sorulan sorular bunlardı. Ben bunu tarif ederken biraz fazla şehvetli olabilirim. Çok şehvetli bir aşk yaşadık. Hala da onun tohumlarını yiyoruz. Çok zor birbirimize güvenimizi kazandık. Aşkın en acıtan ağlatan halini de yaşadık. Ben müzikler açıp ağladım. Lisede yaşanan aşklar kadar heyecan verici ama bir o kadar da ilk aşktan ayrılırsın ya ayrıldığım zamanda aynı acıyı yaşatan şeyler oldu. Günlerce ağladığım oldu. Ben o dönemde çok yorulduğum için ağlıyordum. Vazgeçmeye hiç niyetim yoktu. Birbirimize olan güvenimizi kazanmamız için çok çaba sarf ettim. Buna değer olduğumuzu, değeceğini, evleneceğimizi söylüyordum. Ama Emre inanmıyordu. Ben çok inandığım için ona da inandırmak istedim. Öyle bir adam istiyordum ve onun için duygusal anlamda onun peşinden koştum. Her zaman sorulduğunda da sayfalarca yazarım. Saatlerce de anlatılmaya değer bir aşk… Onu ben ayarladım."

AYRILDIĞIMIZI GÖRDÜM AĞLAYARAK UYANDIM

İkili hakkında sık sık boşanma haberleri çıktı ve onlar bu haberleri devamlı yalanladı. Emre Altuğ, Çağla Şikel için "O benim için büyük şans. Çünkü çok eğlenceli bir kadın. Çünkü çok güzel bir kadın. Çünkü çok iyi niyetli bir kadın. Çünkü benim çevreme çok uyum sağlamış bir kadın. ve tenine dokunmaya kıyamadığım bir kadın. Daha ne olsun?" diyordu. Yine Çağla Şikel, bir boşanma iddiasını yalanlarken şöyle demişti: "Ayrılık haberleri reklam olabilir" diyorlar. Ne Emre ne ben böyle bir şey yapmadık. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım, böyle insanların arkasında durmadım. Benim ciddi menajerim yok, ablam ilgileniyor. Öyle bir insan olmadım. Olsaydım farklı bir noktada olurdum. Bir ara ayrı ayrı geceleri çıktığımız zamanlar oldu. Birbirimize huzur verip güven duyduğumuz sürece kimseyi ilgilendirdiğini sanmıyorum. Emre'nin erkek arkadaşları, benim kız arkadaşlarım var. Ben kulağımı tıkamış vaziyetteyim. İnsanoğlu etkileniyor ve üzülüyor. Gerçeklik payı olmadığı için. Böyle şeyler eskide kalmış sanıyordum. O günlerde bir gece bu konu rüyama girdi. Ayrıldığımızı gördüğüm, ağlayarak uyandım. Ne gerek var böyle bir şeye. Rüyası bile ben çok üzdü."

ŞÖHRETLİ İNSANLARIN EVLİLİĞİ

Çift şöhretli oldukları için hep göz önündeydi. Çağla Şikel'in kıskanç olduğu biliniyordu. Şikel ilişkilerini şöyle anlatıyordu: "Bunun sorununu yaşamadık. Emre ve Çağla olarak yaşıyoruz. Emre Altuğ binlerce hayranı, şarkıları dillerde olan bir star, ama ben o adamla birlikte değilim. O adam benim için sahnede star ama evime girerken kapıda egolarını bırakmış biri. Benim kocam, hayat arkadaşım. Ben zaten sıfırın altında mütevazi olduğum için Emre ile Çağla yoldan geçen herhangi bir insan gibi yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla olduğumuzda da öyleyiz. Taa ki kamera yanana kadar. Işık söndüğü zaman aynen devam."

ÇOCUKLAR EVLİLİĞİ NASIL ETKİLEDİ?

Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Çağla Şikel çocukların evliliği nasıl etkilediğini şöyle anlatmıştı: "Emre'yi bilmiyorum ama benim hayatımda planlıydı. İki çocuğum olsun çok istiyordum. Hatta bir kız bir oğlum olsun istiyordum. Ama şimdi "iyi ki de 2 oğlum olmuş" diyorum. Hayatımın en güzel dönemimi yaşıyorum. Evleneceğim, çok güzel bir evliliğim olacak, iki çocuğum olacak hep küçüklükten beri hayalimdi. Kız olursa adı "Tuvana olacak, erkek olursa bilmiyorum" demiştim. Allah iki erkek nasip etti, çok mutluyum. Gerçekten iki çocuğa bakabilmek çok zor. Ben evde yemek yeme haricinde evde 10 dakikadan fazla oturamıyorum. Oturmadım, oturmuyorum. Zaten çalıştığımızdan kısıtlı zaman olduğu için, en kaliteli zamanı geçirmek için çaba gösteriyorum. Kendime kızıyorum, ancak böyle mutlu ve huzurlu oluyorum. Çok çok zor. Çocuk müthiş bir olay, evde sürekli bebek olsun isterim. Ona sağlıklı sevgiyi ve hayatı verebileceksek eğer, bir çocuk daha olabilir. Emre'ye bir programda "Çağla sizi kıskanıyor mu?" diye sormuşlar. Eskiden kıskanıyordu, ancak artık kıskanmıyor, "kadraja ben girmeye çalışıyorum" demiş Uzay 7 aylıktan beri bana çok düşkün. Kuzey doğduğunda sürekli başında beklerdim en çok beni sevsin diye. Benim anne olduğumu ne zaman anlayacak diye gözünün içine bakardım. Beni sevecek mi diye kafayı yerdim. Uzay'la o kadar ilgilenemedim. Çünkü ilgi ikiye bölündü. Ancak ona rağmen yedinci ayda çocuk bana bitti. Bana bir bakışı var, Emre bana bugüne kadar böyle bakmadı. Hayatım boyunca bana kimse böyle bakmadı. Öyle bir duygu, öyle bir bakış olamaz. "Aşığım, hayranım, muhtacım, ölüyorum ya…" diye bakıyor. İnanılmaz bir duygu. Evde 2 çocuk biri paçamda, biri tepemde. Emre'de koltukta bize öyle bakıyor. Kıskanması çok normal. İkisi de çok anneci… Emre çok iyi baba, o kadar iyi zaman ayırmayı biliyor ki, çok dikkat ediyor. Evlilik başka bir şey, çocuklu aile başka bir şey. Evliyken halen flört ediyor gibi yaşayabilirsiniz, ama çocukların olduğunda gerçekten aile kavramını yaşamaya başlıyorsun. Bizim ilişkimiz üzerindeki etkisi; sevgimizi, saygımızı, birbirimize hayranlığımızı daha çok arttırdı. Çok mucizevi duygular yaşatıyorlar…"

EVLİLİKTE BASKIN TARAF KİMDİ?

İkilinin evliliğinde baskın olan tarafın kim olduğu tartışıldı. Çağla Şikel evin içindeki durum için şunları söylemişti: "Çok bilmiyorum bunu dışarıdan birinin görmesi lazım. İkimizin de baskın olduğu kesin. Yeri geliyor benim onun bir kelimesine ihtiyacım oluyor. O bana yana yakıla gözümün içine bakıyor bir şey söyleyeyim diye. Biraz karşılıklı aslında. Bu paylaşım bizim aramızda ciddi işbirliği yapıyoruz. Konusunda göre değişir. Çocuklarla ilgiliyse ben ama mutlaka Emre'nin onayı olmanda olmaz. Gerçekten inanıyorsa güveniyorsa tamam der. İstemediği bir şey için sen istiyorsan öyle olsun demez. Gerçekten inanıyorsa bana ve güveniyorsa tamam der. Ben de aynı şekilde. O hayır diyorsa ben evet diyorsam ona evet dedirtmek için uğraşırım."

MADDİYAT

Altuğ-Şıkel çifti hakkında en çok merak edilen konulardan biri de ayrılıktan sonra para durumunun ne olacağı. Çağla Şıkel daha önce yaptığı açıklamada, "Bizim ortak bir havuzumuz var. Onu çocuklar için yarattık. Sen bunu ben bunu harcayayım senin harcamaların bu olsun diye bir şey yok. O sırada kim müsaitse evin alışverişi çocuğun giderleri o veriyor. Her şey ortaktır. Bir hafta o iki hafta ben alışveriş yaparım" demişti.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MI?

Evliliğin neden bittiği konusunda 'üçüncü bir kişi' olduğuna dair bir çok yorum yapıldı. Ama ikili yaptıkları ortak açıklamada "Bu ayrılığımızda herhangi bir üçüncü kişinin ilgi ve alakası söz konusu değildir" diyerek bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.