Çağla Şıkel talihsiz bir kaza geçirdi

Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken model ve sunucu Çağla Şıkel, güne spor yaparak başladı.

Şıkel, son paylaşımıyla formda vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yoga yaparken, amuda kalktığı fotoğrafı paylaşan ünlü model, paylaşımına, "Çenemin üzerine düşmeden az evvel" notunu düştü. Daha sonra Şıkel, çenesinin çizildiği bir karesini takipçileriyle paylaştı.

42 yaşında kusursuz fiziği ile dikkat Çağla Şıkel, formunu ve gençliğini nasıl koruduğunu anlattı.

İŞTE ŞIKEL'İN AÇIKLAMALARI:

"Her şeyden azar azar yerim."

"Şeker ve gazlı içecekten uzak dururum."

"Sporu bırakmam."