Son Dakika Haberleri: Çağla | Takı Nasıl Kombinlenir?

Çağla | Takı Nasıl Kombinlenir?

11 dakika önce

Uzun zamandır soruyorsunuz bana "Çağla takılarını nasıl kombinliyorsun?" diye. Asıl yapmamız gereken şey, kendimizi biraz özgür bırakmak.

Uzun zamandır soruyorsunuz bana "Çağla takılarını nasıl kombinliyorsun?" diye. Asıl yapmamız gereken şey, kendimizi biraz özgür bırakmak. Sizin de kombin önerilerinizi yorum olarak bekliyorum : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:40 Kaynak: Youtube

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