Çağla | Takı Nasıl Kombinlenir?

Uzun zamandır soruyorsunuz bana "Çağla takılarını nasıl kombinliyorsun?" diye. Asıl yapmamız gereken şey, kendimizi biraz özgür bırakmak.

Uzun zamandır soruyorsunuz bana "Çağla takılarını nasıl kombinliyorsun?" diye. Asıl yapmamız gereken şey, kendimizi biraz özgür bırakmak. Sizin de kombin önerilerinizi yorum olarak bekliyorum : )

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