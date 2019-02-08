Çağla | Takı Nasıl Kombinlenir?
11 dakika önce
Uzun zamandır soruyorsunuz bana "Çağla takılarını nasıl kombinliyorsun?" diye. Asıl yapmamız gereken şey, kendimizi biraz özgür bırakmak.
Uzun zamandır soruyorsunuz bana "Çağla takılarını nasıl kombinliyorsun?" diye. Asıl yapmamız gereken şey, kendimizi biraz özgür bırakmak. Sizin de kombin önerilerinizi yorum olarak bekliyorum : )
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:40 Kaynak: Youtube
CNN Türk Spikeri Büşra Sanay'dan Cinsel İçerikli Video İsyanı!
Fatih Portakal'dan CHP'ye Fatih Bucak Tepkisi
Interpol ile Europol Tarafından Aranan Rus Terörist, Kayseri'de Yakalandı