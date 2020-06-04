ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİNDE GELİŞME: ZAMAN AŞIMI DURDURULDU - Son Dakika

Şişli 'deki evinde 20 yıl önce vahşice öldürülen lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın dava dosyasındaki zaman aşımı süresi savcılıkça durduruldu. Katili bulunamadığı için dosyanın 5 Haziran 2020'de zaman aşımından kapanması beklenirken, dosyada fail olabilecek kişilerin ifadelerinin alınması gerekçesiyle savcılık zaman aşımını durdurdu. Cinayet soruşturması devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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