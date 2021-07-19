Üye Girişi
Çağla Tuğaltay cinayetinin faili tespit edilemedi - Son Dakika

Çağla Tuğaltay cinayetinin faili tespit edilemedi

19.07.2021 14:11
Çağla Tuğaltay cinayetinin faili tespit edilemedi, System.String[]

Lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın, Şişli'deki evinde 5 Haziran 2000'de boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin 21 yıldır devam eden soruşturmada, şüphelinin saç ve göz rengiyle biyo coğrafik soy analizinin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen DNA örnekleri...

Lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın, Şişli'deki evinde 5 Haziran 2000'de boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin 21 yıldır devam eden soruşturmada, şüphelinin saç ve göz rengiyle biyo coğrafik soy analizinin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen DNA örnekleri üzerindeki incelemeye dair beklenen rapor dosyaya ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından Tuğaltay'ın ölümüne dair yürütülen soruşturmanın, olayın üzerinden 20 yıl geçmesi ve failin bulunamaması nedeniyle 5 Haziran 2020'de kapanması beklenirken, ifade ve inceleme işlemleri devam ettiği için zamanaşımı durdurulmuş, soruşturmaya devam edilmişti.

Olayın üzerinden geçen 21 yıla rağmen fail veya faillerin bulunabilmesi için devam eden soruşturmada, savcılık, Tuğaltay'ın tırnak arasındaki örnek ile olay günü üzerinde bulunan kıyafetini Adli Tıp Kurumu Başkanlığına göndererek, DNA çalışması yapılamasını, failin saç ve göz rengiyle, biyo coğrafik soy analizini yüzdesel olarak tespit edebilen "Yeni Nesil Dizileme(NGS)" cihazıyla inceleme yapılmasını talep etti.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporunda, savcılığın istediği incelemenin yapılabilmesi için örneğin belirli nitelikleri taşıması ve incelemelerin sıralı bir metodoloji ile yapılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, olay yeri örneklerinde özellikle faili bilinmeyen, bu nedenle örnek üzerinde karşılaştırma yapılamayan rutin STR analizlerinde tek bir kişiye ait olduğu belirlenen sonuçlar tespit edildiğinde, savcılığın istediği bu incelemenin yapılabildiği ve kesin olmayan ihtimali sonuçlar elde edilerek DNA'ya sahip şahsın göz, ten ve saç rengi(fenotipik özellikler) ile biyo coğrafik soy analizinin çıkarılmasının mümkün olduğu aktarıldı.

Birden çok şahıs içeren DNA profilleri üzerinde yapılan incelemenin sonucunda elde edilen fenotip özelliklerin de birden çok şahsa ait olabileceğinden, bu durumun kişinin dış görünüş özellikleri konusunda doğru yorumlama yapılabilmesini engellediği ifade edilen raporda, "Daha önce belirtilen tırnak örneğine ait DNA izolatı Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereğince imha edilmiş olup, bu örnekte tespit edilen otozomal ve Y-STR DNA profillerinin aynı örnek içeriğinde maktul ile birlikte bir arada bulunması nedeniyle, izolat imha edilmemiş olsaydı dahi; bu incelemeye alınması mümkün olmayacaktı. Bu sebeple, gönderilen kıyafetler üzerinde, tırnak örneğinden elde edilen Y-STR profiline sahip şahsın otozomal DNA'sının maktulün DNA'sı ile karışmamış halde (tek bir şahsa ait halde) tespit edilmesi amaçlanarak bu ihtimal doğrultusunda yeniden incelemeye alınmıştır." denildi.

Raporda, "Çağla Tuğaltay'a ait olduğu bildirilen kıyafetler üzerinde yapılan DNA inceleme çalışmaları neticesinde, tırnak örneğinde bulunduğu tespit edilen Y-STR profilinin sahibi şahsın DNA'sı kıyafetlerde elde edilememiştir. Bu sebeple talep edilen Yeni Nesil Dizileme (NGS) çalışması yapılamamıştır." ifadesi kullanıldı.

Soruşturma dosyasına giren raporla henüz bir sonuç elde edilemese de savcılığın titiz çalışmaları sürüyor.

-Olayın geçmişi

Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000'de okuldan çıkarak Şişli'deki evine gitti. Aynı gün Tuğaltay, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu.

Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, geçen yıl itibarıyla Çağla Tuğaltay'ın erkek arkadaşı ve ağabeyi dahil yaklaşık 65 kişinin ifadesi alınmıştı.

Alt komşu ifadesinde, maktulün eve girince ayaklarını sert bir şekilde vurduğunu, bu seslerden Çağla Tuğaltay'ın eve girdiğini anladığını, olay günü de bu şekildeki seslerden sonra Çağla'nın tanıdığı biriyle konuşuyormuş gibi sohbet ettiğini duyduğunu söylemişti.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından apartman girişinde bulunan kan örneği ile Adli Tıp Kurumunca maktule yapılan otopside tırnakları arasında bulunan doku örneklerinin DNA taramasında, şüphelinin erkek olduğu tespit edilmişti. Maktulün tırnakları içinde doku örneği bulunması ise maktulün şüpheliye direndiğini ortaya çıkarmıştı. Apartmana girip çıkan kişiler ile olaya dair ihbar edilen kişilerin ifadeleriyle kan örnekleri alınarak dosyadaki örneklerle karşılaştırılmış ancak hiçbir uyum sağlanamamıştı.

Savcılık, zamanaşımını durdurmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, olayın üzerinden 20 yıl geçmesi ve failin bulunamaması nedeniyle 5 Haziran 2020'de zaman aşımından kapanması beklenirken, şüpheli görülen kişilerin ifadelerinin alınmasına ve kan ile parmak izi incelemelerine devam edildiği için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 67. maddesi kapsamında zaman aşımı durmuş soruşturma devam etmişti.

Öte yandan, Çağla Tuğaltay dosyasındaki şüpheliye ait olduğu değerlendirilen DNA örneğinin, emniyetin DNA havuzunda olduğu, emniyete girişi yapılan DNA örnekleriyle her gün karşılaştırıldığı bildirilmişti.

Adli Tıp, Haziran, Şişli, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çağla Tuğaltay cinayetinin faili tespit edilemedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Saadet Partisi'ni karıştıracak görüntü! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında 14:41 Saadet Partisi'ni karıştıracak görüntü! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto! 14:36 Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto! Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu 14:22 Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu
Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde anlaşma sağlandı! Saat 19:07'de açıklama bekleniyor 14:08 Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde anlaşma sağlandı! Saat 19:07'de açıklama bekleniyor Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu 13:46 Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek 12:27 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi 12:04 Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti 11:34 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti

Son Dakika Haberleri
14:51 Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
14:40 Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı
14:36 Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto!
14:26 Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım
14:22 Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar
14:07 Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius transferinde anlaşma sağlandı! Saat 19:07'de açıklama bekleniyor
13:45 Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
13:43 Belediye görüntüleri paylaştı, sorumlularını ifşa etti: Nasıl, güzel miydi parti?
13:26 Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Taliban'ın Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım         
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki: Önce gitsinler, kipa ile ilgili kararlarına baksınlar         
14:12
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür         
13:27
Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı         
12:17
Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti         
11:42
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
"Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı         
10:45
Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş         
10:24
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 14:58:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağla Tuğaltay cinayetinin faili tespit edilemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement