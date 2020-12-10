Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2)
10.12.2020 16:14
ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. adliyeye sevk edildi. Ufuk Ö.'nün emniyette verdiği ilk ifadesinde Çağla Çiçekçi ile konuşmak için yanına gittiğini, kendisinin alkollü olduğunu ve konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından bıçaklayarak evden çıktığını söylediği öğrenildi. Olayda elinden yaralandığı öğrenilen Ufuk Ö.'nün savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Son Dakika Döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım