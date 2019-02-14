Çağla | Yüz Tipine Göre Kontür | Güzellik-Bakım
8 dakika önce
Hep birlikte 1 Milyon olduk, hepinize çok teşekkür ederim : ) Bugün hep çok sorduğunuz ama benim bayılmadığım yüz kontürünü yapıyoruz.
Hep birlikte 1 Milyon olduk, hepinize çok teşekkür ederim : ) Bugün hep çok sorduğunuz ama benim bayılmadığım yüz kontürünü yapıyoruz. Hadi bakalım : ) Buyurun. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın : )
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:05 Kaynak: Youtube
Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek
AB Ülkelerinin Sanayi Üretimi, 2009 Finansal Krizinin Ardından En Büyük Düşüşünü Yaşadı