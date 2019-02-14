Son Dakika Haberleri: Çağla | Yüz Tipine Göre Kontür | Güzellik-Bakım

Çağla | Yüz Tipine Göre Kontür | Güzellik-Bakım

8 dakika önce

Hep birlikte 1 Milyon olduk, hepinize çok teşekkür ederim : ) Bugün hep çok sorduğunuz ama benim bayılmadığım yüz kontürünü yapıyoruz.

Hep birlikte 1 Milyon olduk, hepinize çok teşekkür ederim : ) Bugün hep çok sorduğunuz ama benim bayılmadığım yüz kontürünü yapıyoruz. Hadi bakalım : ) Buyurun. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:05 Kaynak: Youtube

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