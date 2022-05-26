Çağlak Festivali'nde sahne alan 'Gripin' Akhisarlıları coşturdu - Son Dakika
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Çağlak Festivali'nde sahne alan 'Gripin' Akhisarlıları coşturdu

Çağlak Festivali'nde sahne alan 'Gripin' Akhisarlıları coşturdu

25.06.2022 16:52

Akhisar Belediyesi'nin 563. Çağlak Festivali etkinliklerinde sahne alan Gripin grubu, binlerce Akhisarlıyı coşturdu

Akhisar Belediyesi 563. Çağlak Festivali nedeniyle düzenlediği Gripin konseri Gölet Konser alanında yapıldı. Binlerce vatandaşın akın edip, hınca hınç doldurduğu alanda pop rock müziğinin başarılı gruplarından olan Gripin sahne aldı. Sevilen şarkılarını, gençlerin de eşlik etmesiyle seslendiren grup, konseri izlemeye gelen Akhisarlılara unutulmaz anlar yaşattı. Gripin grubu, birbirinden güzel şarkıları Akhisarlılar için seslendirdi.

Akhisarlılar adına sahneye çıkarak Gripin grubuna teşekkür eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu gençlere iyi eğlenceler diledi.

Bu gün akşam saat 21.00'de ise Gölet konser alanında Derya Uluğ sahne alırken, 27 Mayıs Cuma Şimdi 90'lar grubu ve 28 Mayıs Cumartesi günü ise Kibariye sahne alacak.

Kaynak: Bültenler
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