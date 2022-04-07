"Çağlan Tekil Koleksiyonu" İTÜ MİAM'da açıldı - Son Dakika
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"Çağlan Tekil Koleksiyonu" İTÜ MİAM'da açıldı

07.04.2022 21:14
"Çağlan Tekil Koleksiyonu" İTÜ MİAM'da açıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (İTÜ MİAM), "Çağlan Tekil Koleksiyonu"nu müzikseverlerin beğenisine sundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (İTÜ MİAM), ? "Çağlan Tekil Koleksiyonu"nu müzikseverlerin beğenisine sundu.

Kütüphane envanterine katılan 1274 plak, 174 kitap ve 5 seri derginin yer aldığı koleksiyonun açılış etkinliği, üniversitenin Maçka'daki binasında yer alan İTÜ MİAM Dr. Erol Üçer Müzik Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

İTÜ MİAM Müdürü Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk, AA muhabirine, 2 yıl önce hayatını kaybeden Çağlan Tekil'in arkadaşları sayesinde plak arşivinin ve kitaplarının merkeze bağışlandığını söyledi.

"Rock müziğin gelişmesine destek verdi"

Bütün envanterin kütüphaneye aktarıldığını ve plakların dinlenebileceği bir sistemle birlikte ziyaretçilerini beklediğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Arşivlere çok değer veriyoruz. 2014 yılında da Borusan Müzik Kütüphanesi yine bizim envanterimize aktarıldı. Bu envanter içerisinde 3 bin adet plak mevcuttu ve böylece arşivimiz çok çeşitlenerek içinde klasik, rock, pop plakların olduğu çok önemli bir arşiv haline geldi ve bunları ayrı bir odada gerekli koşullarda muhafaza ederek ziyaretçilerle paylaşmayı umut ediyoruz."

Yayıncı, yazar Tolga Akyıldız da Çağlan Tekil'in en yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "'Çağlan'ın misyonu nedir?' diye soracak olursanız, o bir misyon adamı olmak için özel bir çaba sarf etmedi. Ama karakteri, bilgisi, birikimi ve deneyimi onu rock camiasının öncü karakteri haline getirdi." dedi.

Tekil'in özellikle de genç rock gruplarına ve genç müzisyenlere destek olduğunu dile getiren Akyıldız, "Bizzat çıkardığı veya içinde bulunduğu yayınlarla hem Türk rock müziğinin hem rock kültürünün genel olarak gelişmesine hem de yeni müzisyenlere çok destek vermiştir. Bunun da ötesinde eski grupların bir araya gelmesinde çok önemli rolü olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

"Plakları onun için çok kıymetliydi"

Akyıldız, Tekil'in iyi bir yazar, ayrıca bir müzik insanı olduğuna işaret ederek, "Çağlan'ın plakları onun için çok kıymetliydi. Özel parçalar, nadir plaklar vardı içinde ve rock ağırlıklı olsa da çeşitli janrlar (türler) vardı. Bunun için de en doğru yerin İTÜ MİAM gibi bir kurum olduğuna biz inandık. Sağ olsunlar onlar da bizi çok sıcak karşıladılar." diye konuştu.

Plak arşivinin düzenlenmesinde bir ekip olarak birlikte çalıştıklarını, vefatından sonra Tekil'in evine giderek plakların envanterini çıkardıklarını anlatan Akyıldız, "O zaman Çağlan'ın rahmetli annesi İpek Hanım da hayattaydı. Ondan sonra envanteri geliştirdik, buraya getirdik. Burada sağ olsunlar bizi büyük bir sevgiyle karşıladılar." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Tekil'in arkadaşları, sevenleri ve müzikseverler hatıralarını, müziğe ve plaklarına verdiğini önemi anlattı.

Müzik insanı ve yayıncı Çağlan Tekil'in vefat yıldönümü olan 7 Nisan'da açılan "Çağlan Tekil Koleksiyonu"nda çeşitli müzik türlerinde nadir baskılar ve özel kopyalardan oluşan plak arşivi, müzik kitapları ve dergiler yer alıyor.

Müzik araştırmacılarının kullanımına açılan koleksiyon için İTÜ Kütüphanesi ve İTÜ MİAM internet sayfalarındaki bağlantılar üzerinden randevu almak mümkün olacak ve dinleme sisteminin kullanımı esnasında yetkili bir personel misafirlere eşlik edecek.

Çağlan Tekil Koleksiyonu İTÜ MİAM'da açıldı
Çağlan Tekil Koleksiyonu İTÜ MİAM'da açıldı
Çağlan Tekil Koleksiyonu İTÜ MİAM'da açıldı
Çağlan Tekil Koleksiyonu İTÜ MİAM'da açıldı

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Çağlan Tekil, Erol Üçer, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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