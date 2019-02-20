Çağlar: Artık Göçmen Kavramını Kullanmayalım
1 saat önce
UYUM Uzman Komisyonu'nun başbakanlıkta yapılan ilk toplantısına Çalışma Bakanı Hubertus Heil de katıldı.
UYUM Uzman Komisyonu'nun başbakanlıkta yapılan ilk toplantısına Çalışma Bakanı Hubertus Heil de katıldı. Burada yaptığı konuşmada işin, uyum için merkezi bir öneme sahip olduğunu belirten Heil, "Göçmenler aile fertlerini geçindirmek için çalışmak istiyor. Çalışanlar daha çabuk Almanca öğreniyor ve topluma aktif katılıyor. Biz bu komisyonla uyumu daha da iyileştirmek istiyoruz" dedi.
'EŞİT GÖZLE BAKILMALI'
Hükümetin Uyum Sorumlusu Annette Widmann Mauz ise "Dil uyumun sonu değil, başlangıcı. Yuvalar, anaokulları, okullar yeterli mi? İş pazarında ne gibi sorunlar var? Komisyon bu alanlarda başarılı bir uyum için öneriler paketi hazırlayacak" diye konuştu. Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı
Müsteşarı Markus Kerber de göçmenlerin yaşam şartlarına eşit gözle bakılması gerektiğini söyledi.
'EN BÜYÜK İSTEĞİM'
Bir göçmen çocuğu olarak göçmenlerin sorunlarına çözüm arama ve bulmanın en büyük isteği olduğunu belirten Derya Çağlar ise başarılı bir uyumun eğitim ve ödenebilir konuttan geçtiğini vurguladı. Çağlar, "Benim annem okuyamadı. Bizi büyüttü. Anneme imkan sunulsaydı, o da okurdu. Biz üç kardeşiz, üçümüz de üniversiteyi bitirdik. Eğitimde eşitliği sağlamalıyız. Konut sorununu çözmeliyiz. Göçmenler, kent merkezlerinde kiralar ateş pahası olduğu için kent dışına, banliyölere taşınıyor. Burada doğup büyümüş, anne babası da bura doğumlu olan insanlar için artık göçmen kavramını kullanmayalım" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:20
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