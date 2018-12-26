Son Dakika Haberleri: Çağlar Aşan Mevlana Çağrısı" Konferansı - Tekirdağ

Çağlar Aşan Mevlana Çağrısı" Konferansı - Tekirdağ

1 saat önce

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Mevlana'nın düşüncesinin merkezinde öncelikle insan vardır.

Çağlar Aşan Mevlana Çağrısı
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, " Mevlana'nın düşüncesinin merkezinde öncelikle insan vardır. O insanı birim varlık olarak, çok değerli görerek ona yatırım yapmış, mesajını ona ulaştırma derdine düşmüştür." dedi.

Yılmaz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen "Çağlar Aşan Mevlana Çağrısı" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Mevlana'nın Türk İslam tarihinin çok önemli bir değeri olduğunu vurguladı.

Mevlana'nın 7 temel üzerinde yoğunlaştığını ve bunların merkezine de insanı koyduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mevlana'nın düşüncesinin merkezinde öncelikle insan vardır. O insanı birim varlık olarak, çok değerli görerek ona yatırım yapmış, mesajını ona ulaştırma derdine düşmüştür. İkinci önemli kullandığı kavramı da gönüldür. Üçüncüsü aşk kavramıdır. Dördüncüsü Kur'an ve Hazreti Peygamber kavramı, onun söyleminde çok geçiyor." diye konuştu.

"Herkes onun gözünde potansiyel Müslümandır"

Mevlana'nın insanı ele alırken ayrım yapmayan bir düşünceyle hareket ettiğini ve kimseyi kategorilere göre ayırmadığını aktaran Yılmaz, şunları söyledi.

"Beşincisi hoşgörü, müsamahadır. Başkalarının insan olarak çok değerli olduğunu ve her insanın değerli olduğunu, dili, dini sebebiyle onun kategorize edilmemesi gerektiğini düşünen bir anlayışın sahibidir. Herkes onun gözünde potansiyel Müslümandır.

Altıncısı, insanlara ümit aşılaması, ufuk göstermesi, vizyon çizmesi, yani onun ümit ve vizyonu gerçekten yaşadığı çağın muhatap kitlesinin oluşumunda, gelişiminde bu günlere gelmesinde çok önemli olmuştur. O ölüm düşüncesini, ölüm kaygısını da öldüren ve ölümü de sevdiren, sevimli hale getiren ve ölümle barışık olmayı sağlayan bir arifimiz, bir gönüller sultanımızdır. Onun en güzel işlediği konu ise Şeb-i Aruzdur."

Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Müftüsü İsmail İpek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:46 Kaynak: AA

İstanbul, Tekirdağ, Mevlana Celaleddin Rumi, Güncel
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