Çağlar Ertuğrul: Ajanlıkla ilgili bilmediğim çok şey varmış - Son Dakika

Çağlar Ertuğrul: Ajanlıkla ilgili bilmediğim çok şey varmış

23.03.2021 07:40
Çağlar Ertuğrul: Ajanlıkla ilgili bilmediğim çok şey varmış, System.String[]

? Yeni diziniz "Teşkilat hayırlı olsun. Yayınlanan tanıtımda "Bazı kahramanlar vardır siz onları asla bilmezsiniz, onlar bile kendilerini bilmez. Tüm dünyaya karşı dik durmak için ölmeden evvel ölmüşlerdir" sözleriyle herkesi etkilediniz.

? Yeni diziniz "Teşkilat hayırlı olsun. Yayınlanan tanıtımda "Bazı kahramanlar vardır siz onları asla bilmezsiniz, onlar bile kendilerini bilmez. Tüm dünyaya karşı dik durmak için ölmeden evvel ölmüşlerdir" sözleriyle herkesi etkilediniz. Nasıl bir dizi teşkilat?

Dizimiz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başından geçen tamamen kurgusal hikayeleri anlatıyor. Bol aksiyonlu sahneleri casusluk operasyonlarıyla süslüyoruz. Teşkilatın olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatmaya çalışacağız.

? Canlandırdığınız Serdar karakterinden bahsedelim. Nasıl biri Serdar?

Serdar geçmiş travmaları olan ama görev bilincini eksik etmeyen bir saha ajanı. Her yeni bölümde bana da güzel sürpriz oluyor karakter hakkında yeni bilgiler öğrenmek.

? Rolünüz için ne gibi çalışmalarınız oldu?

Bu ajanlık dünyasını en fazla okuduğum ya da filmlerden izlediğim kadarıyla biliyordum. Bilmediğim ya da yanlış bildiğim meğer çok detay varmış. Danışmanlık ve destek aldığımız alanında uzman kişiler oluyor. Ama günün sonunda oyuncular onlara söyleneni yapmak zorunda.

? Yakın dövüş ve silah kullanma konusunda ne tür eğitimler aldınız?

Herhangi bir projeden bağımsız, kendim için, yaklaşık iki yıldır Krav Maga eğitimleri alıyorum. Orada öğrendiklerimin dizide kesinlikle çok faydası oluyor.

? Çağlar olarak Serdar'a ne söylemek isterdiniz ya da bir tavsiye verseniz bu ne olurdu?

Duygularına yenik düşmemesi gerektiğini hatırlatırdım. Serdar'ın işinde hataya yer yok.

? Dizinin çekimleri Ankara'da gerçekleştiriliyor, MİT binası başta olmak üzere birçok gerçek mekanda çekim yapmışsınız. Başkentte olmanın farkı nedir, gerçek mekanlarda gerçek karakterlere yakın olmak nasıl hissettiriyor?

Sağ olsunlar, Ankara'da tüm kurumlar bize çok destek oluyor. Nereye gitsek bizim işimizi kolaylaştırmak için gönüllü çalışanların olduğunu görmek sevindirici. Onlar da bizim gibi diziyi heyecanla bekliyorlar. Ankara dışında da sahnelerin ruhuna uyan mekanlarda çekim yaptık. Belki de başka yerde çekemezdik bu diziyi.

Çağlar Ertuğrul "Teşkilat" dizisinde Ezgi Eyüboğlu ile kamera karşısına geçiyor.

? "Teşkilat" alışık olduğumuz dizilerden farklı bir hikaye anlatıyor. Sizi bu projeye çeken ne oldu?

Geçmişte benzer hikayelerle güzel projeler oldu televizyonda, onlara haksızlık etmek istemem. Aksiyondan ziyade casusluk gerilimi beni projeye çekti, ben de sabırsızlıkla bekliyorum o sahneleri.

? Hayranlarınızla nasıl bir iletişiminiz var?

Son derece anlayışlı ve mizah dolu bir destekçi kitlem var. Paylaşımları keyif veriyor. Göstermiş oldukları sevgi ve saygı bir kenara, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri ülkenin geleceği adına da çok gurur ve umut verici.

? Saat ve şapka konusunda takıntınız varmış. Ne durumda koleksiyonunuz? Şapkalarınızdan en farklı olanı hangisi?

Takıntı derecesinde değil aslında. Aksesuvar kullanmayı seviyorum diyelim. İki yeni şapka daha aldım. Çok kullanamasam da duvarda asılı olması estetik açıdan da hoşuma gidiyor. Takip ettiğim saat markaları var. Tasarımları ve ince işçilikleri çok hoşuma gidiyor. Eski zamanlarda yaşasaydım kesin bir zincir askılı cep saatim olurdu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TOPRAĞIN VE SUYUN DEĞERİNİ DAHA İYİ ANLADIM

Pandemi sürecinde neler yaşadınız?

Birçok insan eve kapanmakla birlikte kendini sorgulamaya, yeni yönlerini keşfetmeye başladı.

Sizin için bu süreç nasıl geçti?

İmkanlarımız doğrultusunda Urla'da bahçeyle ilgilendim. Toprağın ve suyun değerini daha iyi anladım. Umarım bütün dünya da anlamıştır.

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMI KAPATTIM

? Sosyal medyayla aranız nasıl? Oradan gelen eleştirileri kafanıza takar mısınız?

Hesaplarımı kapattım. Belki açarım bir daha ama hiç özlemedim o dünyayı. Kendim için söylemiyorum, ünlü olsun olmasın insanlar birbirine çok acımasız ve gaddar davranıyor. Her zaman da negatif değil tabii. Çok yararlı sosyal dayanışma kampanyaları da o platformlardan yürütülüyor. Tekrar açtığımda, tarım ve doğa dostu enerji üretimi üzerine paylaşımlara ağırlık vermek isterim.

Çağlar Ertuğrul: Ajanlıkla ilgili bilmediğim çok şey varmış

Çağlar Ertuğrul, Serdar Serdar, Teşkilat, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çağlar Ertuğrul: Ajanlıkla ilgili bilmediğim çok şey varmış - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021 yarışmacıları, tuvalet ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi         
00:05
AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz         
23:35
Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı         
22:58
ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek         
21:46
Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır         
21:34
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda         
20:25
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı         
17:36
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 07:50:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağlar Ertuğrul: Ajanlıkla ilgili bilmediğim çok şey varmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei