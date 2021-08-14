İngiltere'yi karıştıran sevinç! Çağlar'ın arkadaşı Vardy, rakip tribüne yaptığı hareketle tepki çekti

Leicester City'nin 34 yaşındaki golcüsü Jamie Vardy, hafızalardan silinmeyecek bir gol sevinci yaptı. Takımının Wolverhampton'ı 1-0 yendiği maçta tek sayıyı kaydeden Vardy, deplasman tribününe gidip kurt gibi uludu.

TEPKİ ÇEKTİ

Vardy bu hareketi yaptıktan sonra deplasman tribünlerinden ıslık ve uğultu sesleri yükseldi. Bir kısım futbolseverler, Vardy'nin bu hareketini 'saygısızlık' olarak değerlendirdi.