Son Dakika Haberleri: Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti
Son Dakika Spor Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti - Son Dakika Spor

Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti

6 saat önce

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Premier Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Cenk Tosun'lu Everton'u 2-1 mağlup ederek, üst üste 6. toplamda da 10. galibiyetini aldı.

Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti, System.String[]

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Premier Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Cenk Tosun'lu Everton'u 2-1 mağlup ederek, üst üste 6. toplamda da 10. galibiyetini aldı. Çağlar 90 dakika sahada kalırken, Cenk süre almadı.


Premier Lig'in 14. haftasında iki milli futbolcu karşı karşıya geldi. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, King Power Stadyumu'nda Cenk Tosun'lu Everton ile mücadele etti. Müsabakanın ilk yarısını Everton, 23. dakikada Richarlison'un golü ile 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip ikinci yarıda 68. dakikada Jamie Vardy'nin golü eşitliği sağladı. Leicester City, mücadelenin 90+4. dakikasında Kelechi Iheanacho'nun golü ile sahadan 2-1 galip ayrıldı ve üst üste 6. toplamda da 10. galibiyetini aldı.


Çağlar Söyüncü 11 başladığı maçta 90 dakikada sahada kalırken, Cenk Tosun ise süre almadı.


Bu sonucun ardından Leicester puanını 32'ye çıkartırken, Everton ise 14 puanda kaldı. - İSTANBUL

Leicester City FC, Cenk Tosun, Everton, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:37 Kaynak: İHA
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Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti
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