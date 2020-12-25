Cavit Çağlar, Olay TV'nin yayına başladıktan 26 gün sonra neden kapandığını açıkladı - Son Dakika

Cavit Çağlar, Olay TV'nin yayına başladıktan 26 gün sonra neden kapandığını açıkladı

25.12.2020 22:25

İstanbul'da 'da kısa süre önce yayın hayatına başlayan eski bakanlardan Cavit Çağlar'ın ortağı bulunduğu Olay TV, 26 günlük yayının adından kapandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Cavit Çağlar, ortağı ile yayın politikası konusunda yaşadıkları anlaşmazlığı aşamadıklarını ifade ederek, çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Eski bakanlardan Bursalı iş adamı Cavit Çağlar'ın ortağı olduğu Olay TV, bu akşam saat 20.00 itibari ile yayın hayatına son verdi. 30 Kasım'da izleyicileriyle buluşan Olay TV'nin ortaklarından Cavit Çağlar, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada kanalın kapanmasını iş ortağı ile aralarında yaşadığı yayın politikasından kaynaklandığını ifade etti.

"HDP YAYINLARINA AĞIRLIK VERİLMESİNDEN RAHATSIZ OLDUM"

Merkez sağda siyaset yaptığını hatırlatan işadamı Çağlar, kanalın yayın politikasının HDP yayınlarına ağırlık vermesinden duyduğu rahatsızlığı ortağı ile paylaştığını ancak ortak bir noktada buluşamadıklarını kaydetti.

"BU İŞ BANA DERS OLDU"

Olay TV'nin kapanmasından dolayı çok üzgün olduğunu yineleyen Çağlar, yolları ayrılan çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

"Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu. Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim. Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Cavit Çağlar, Olay TV'nin yayına başladıktan 26 gün sonra neden kapandığını açıkladı
Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı

Cavit Çağlar, İş Adamı, İstanbul, TV, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Cavit Çağlar, Olay TV'nin yayına başladıktan 26 gün sonra neden kapandığını açıkladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyor Son Dakika: BioNTech aşısında imzalar atıldı! Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı Türkiye'ye teslim edilecek Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den İstanbul için "yağmur bombası" önerisi: Yüzde 30 yağış artırımı yapabilirsiniz Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi
Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti         
22:20
Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi         
21:49
Baskılara dayanamayan Paşinyan'dan istifa sinyali: Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım Baskılara dayanamayan Paşinyan'dan istifa sinyali: Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım         
21:25
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi         
21:07
Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi         
19:49
Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor         
15:55
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 22:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cavit Çağlar, Olay TV'nin yayına başladıktan 26 gün sonra neden kapandığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei