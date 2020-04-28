Çağlar Söyüncü: "2002 Dünya Kupası'nda futbolla tanıştım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü: '2002 Dünya Kupası'nda futbolla tanıştım' - Son Dakika Spor

Çağlar Söyüncü: "2002 Dünya Kupası'nda futbolla tanıştım"

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Çağlar Söyüncü:

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Futbolla 2002 Dünya Kupası'yla tanıştığını söyleyen başarılı futbolcu, Leicester'da artık ilk 11'de oynadığını hatırlatarak, "Bu nedenle daha fazla çalışmak zorundayım" dedi.

İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, kulübün resmi sitesine özel bir röportaj verdi. Çağlar'ın Almanya'da Aubameyang, Dembele, Robben ve Lewandowski gibi üst düzel forvetlere karşı oynadıktan sonra Leicester'a transfer olduğunun hatırlatıldığı röportajda Çağlar'ın hayatına dair özel bir yazı kaleme alındı. Türkiye'in 3. en kalabalık şehri olan İzmir'in Menemen İlçesi'nde doğan Çağlar Söyüncü, röportajını Londra yolu üzerinde bulunan otantik bir Türk restoranında gerçekleştirdi. İzmir için "Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi" yorumunu yapan Çağlar, "Güzel bir şehir ve insanlar arkadaş canlısı. Çok iyi bir yer Menemen'de doğdum ve 10 yaşına kadar burada yaşadım. Uzun süredir gitmiyorum Menemen'e. Ailem İzmir'in başka bir bölgesinde. Çağatay ve Kazım adında 2 kardeşim var. Annem çok fazla seyahat etmiyor ama babam bazen maçlarımıza geliyor. İzmir oldukça modern bir şehir" ifadelerini kullandı.

"2002 Dünya Kupası'yla futbolla tanıştım"

Milli takım aralarında ve tatillerde Türkiye'ye geldiğini, ülkenin herhangi bir noktasına gitmeyi çok sevdiğini söyleyen Çağlar Söyüncü, "2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. 7 yaşındaydım ve futbolla o zaman tanıştım. 2008 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Nihat Kahveci'nin Çek Cumhuriyeti maçındaki ve Semih Şentürk'ün Hırvatistan maçındaki golleri çok önemliydi. Bu maçlarda herkes ekranlara yapıştı. Kadrodaki isimler bizim rol modellerimizdi. Gurur duyduk ve onlardan birisi olmak istedik. Benim için çok özel bir şeydi. Şu anda milli formayı giyiyorum ve bunu anlatmak inanılmaz bir duygu. Her oyuncunun kendi milli takımı için oynayacağı özel bir an olduğundan eminim" dedi. Menemen Belediyespor'da forvet oynayan Çağlar, "Kariyerimde çok fazla pozisyon değiştirdim, bu yüzden örnek aldığım futbolcu ismi vermem çok zor. Tabii ki örnek aldığım çok isim var. Kariyerimin başlangıcında, Menemen'deyken forvet oynuyordum. Lisansımı yeni almıştım ve benimle aynı yaş grubundaki oyuncularla karşılaştırıldığında oldukça iyiydim. Uzun boylu değildim ama daha iyiydim. İkinci kulübüm Bucaspor'da 6 numara oynamaya başladım. Orada teknik ekip bu bölgede oynamamı söyledi ve ben de yaptım. Menemen'deki öğretmenimle de takımda beraberdik. Yakındık ve bana yardımcı oldu. Sonrasında defans oynamaya başladım. Ailemden ayrılmak benim için çok zordu. Çünkü çok gençtim. Ayrıldığımda sadece 11 yaşındaydım, ama hedefim, hedeflerim vardı. Bu yüzden çok çalıştım ve yaptım. Ailemin benden büyük beklentileri vardı ve bunun için çok çalıştım, şimdi buradayım" açıklamasını yaptı.

"Bundesliga'ya gitmek zordu"

Altınordu'dan Almanya'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, "Türkiye'de ikinci ligde oynuyordum, bu ligden ilk kez Bundesliga'ya bir oyuncu transfer olacaktı. Yanımda kimse yoktu ve ben çok gençtim, bu yüzden elbette zordu. Bazı takım arkadaşlarımızla beraber takılırdık. Aslında Almanya günleri güzeldi" dedi.

Türkiye'den Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve İspanya'dan Sevilla'nın transfer listesine girdiği hatırlatılan Çağlar Söyüncü, "Tabii ki Türkiye'de kalmak daha kolay olurdu ve bu kararı 19 ya da 20 yaşında vermek çok zor oldu. Futbol oynamaya ilk başladığımda, ailemi temsil etmek ve onları gururlandırmak istiyordum. Türkiye 2. Ligi'nden Almanya'ya giden ilk futbolcu oldum. Şu andaki yaşantım oldukça iyi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledik. Taraftarlarımız harika. Beni çok seviyorlar. Bu durum gurur verici çünkü oynadığı takıma saygı göstermeleri beni mutlu ediyor. Beni burada da takip ediyorlar" diye konuştu.

"Artık daha fazla çalışmak zorundayım"

Çağlar'ın Mustafa İzzet'in ardından Leicester'ın ikinci Türk oyuncusunun olduğu hatırlatılırken, Çağlar, "2002'de Türk Milli Takımı'nın Avrupa'da ya da yurt dışında oynayan çok oyuncusu yoktu, ancak Mustafa İzzet'in İngiltere'de oynadığını ve Leicester City için oynadığını biliyordum. Harika bir oyuncuydu. Premier Lig'de çok fazla baskı ve sorumluluk var. Ben futboluma odaklanmaya çalışıyorum. Bana hangi rol verilirse verilsin, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım ve antrenörümün desteğiyle baskıyla başa çıkabiliyorum. Leicester'da olmak güzel. Elbette düzenli olarak oynamaya başladığımdan beri çok daha iyi oldu. Zamanımın geleceğini biliyordum. Yedek olduğum dönemde kendi becerilerime odaklanıyordum. Her gün öğrenmeye çalışıyordum. Şimdi çok daha fazla çalışıyorum çünkü düzenli olarak 11'deyim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Leicester City FC, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 04:03 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik         
21:58
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi         
21:50
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi         
21:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur         
21:20
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor         
21:09
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı         
21:07
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak         
20:53
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi         
20:49
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım         
20:46
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı         
20:10
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti         
20:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik         
19:52
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı         
19:47
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi         
19:09
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı         
19:04
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi         
19:03
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi         
19:00
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor         
18:37
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu         
18:37
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler         
18:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi         
18:05
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı         
17:45
Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz         
17:35
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı         
17:29
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi         
17:06
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 22:15:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağlar Söyüncü: "2002 Dünya Kupası'nda futbolla tanıştım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]