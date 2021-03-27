Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'da ilk resmi golünü attı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 gibi net bir skorla geçen A Milliler, gruptaki ikinci maçımızda ilk yarıyı Norveç karşısında 2-0 önde kapattı.

SİFTAHI YAPTI

A Milli Takım'ın savunmadaki en önemli oyuncularından Çağlar Söyüncü, Haaland-Sörloth ikilisi ile mücadele ederken hücumda takıma büyük bir katkı sağladı. Norveç ile oynanan maçta Çağlar, takımının ikinci golünü attı ve böylece Ay-Yıldızlı forma altında ilk resmi golünü kaydetmiş oldu. Çağlar Söyüncü, 2018 yılında Tunus ile oynanan özel karşılaşmada bir gol kaydetmişti