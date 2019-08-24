Son Dakika Haberleri: Çağlar söyüncü asist yaptı, leicester city 3 puanı kaptı
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Çağlar söyüncü asist yaptı, leicester city 3 puanı kaptı

46 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

Çağlar söyüncü asist yaptı, leicester city 3 puanı kaptı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

Sheffield United ile Leicester City, Bramall Lane Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Leicester City, 38'inci dakikada Vardy'nin bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önce kapattı. 62'nci dakikada McBurnie, durumu eşitledi. 70'inci dakikada Çağlar Söyüncü'nün asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Barnes skoru belirledi ve Leicester City, Sheffield United'ı 2-1 yendi.

Maçta bir asist yapan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Leicester City FC, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:07 Kaynak: DHA
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