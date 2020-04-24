- Çağlar Söyüncü'den 100 çocuğa eşofman

İSTANBUL - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'in başlattığı 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kampanyasına destek verdi. 23 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi olan 100 çocuğa eşofman takımı hediye ettiğini duyurdu.

Söyüncü'nün paylaşımı şöyle:

Böylesine güzel bir günde ben de @cengizunder'in ve diğer arkadaşlarımın bu güzel hediyelerine ek olarak okullarımızda ihtiyaç sahibi olan 100 kardeşime eşofman takımı hediye ediyorum. Nice 100 yıllara. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!"