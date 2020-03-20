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Çağlar Söyüncü'den corona virüsü paylaşımı: Evde Kal!
6 saat önce
Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların, insanları bilinçlendirme hareketi sürüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların, insanları bilinçlendirme hareketi sürüyor. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile birlikte herkese "Evde kalın" uyarısında bulundu.
Çağlar Söyüncü'nün paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı: "Herkese merhaba, zor günlerde bizler için hayatını tehlikeye atarak koronavirüsle mücadele eden tüm doktorlarımız ve sağlık birimlerimiz, en büyük kahramanlarımız. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım."
Çağlar Söyüncü:
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:12
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