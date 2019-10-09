Çağlar Söyüncü'den Harry Maguire ve Milli Takım yorumu

Premier Lig takımlarından Leicester City'de oynadığı futbolla beğeni toplayan Çağlar Söyüncü, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı maç öncesinde TRT Spor'a konuştu.



85 milyon euroya Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'in yerine oynadığını belirten Çağlar, "Her futbolcuda bir baskı olabilir. Dünyanın en pahalı transfer olan bir stoperin yerine oynuyorsunuz. Baskı oluyor tabii. Zaten Premier Lig'de oynamak bir baskıdır. Profesyonel oyuncuyuz, elimizden geldiği kadar görevimi yapmaya çalışıyorum. Arada esprisi oluyor sosyal medyada falan. Takım arkadaşlarım, hocalarım bana çok yardımcı oluyor. Çok iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. İyi ve genç bir kadromuz var. Takım olarak iyiyiz." sözlerini kullandı.



"GALİBİYET İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"



Arnavutluk ile oynanacak maç hakkında da konuşan genç futbolcu, "Dorukhan kardeşime tekrar geçmiş olsun. Dorukhan, bu savaşçı özelliği ile en kısa zamanda aramıza döner. Ben buna inanıyorum. İlk sınavımız Arnavutluk, sonra Fransa var. İlk hedefimiz Arnavutluk. Galibiyetle ayrılmak istiyoruz, galibiyet için her şeyimizi vereceğiz." dedi.



