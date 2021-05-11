Çağlar Söyüncü gol attı, Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu - Son Dakika

Çağlar Söyüncü gol attı, Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu

11.05.2021 22:09
Çağlar Söyüncü gol attı, Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı maçta deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerken, bu sonuçla Manchester City, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı maçta deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerken, bu sonuçla Manchester City, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 35. hafta mücadelesinde Manchester United ile Leicester City, Old Trafford'da karşılaştı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Luke Thomas ve 66. dakikada Çağlar Söyüncü attı. Ev sahibi Manchester United'ın tek golü, 15. dakikada Mason Greenwood'tan geldi.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Bu sonuçla Manchester United 70 puanda kalırken, 80 puanı bulunan Manchester City, sezonun bitimine 3 hafta kala son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7'nci şampiyonluğunu ilan etti.

Leicester City ise 66 puanla 3. sıraya yükseldi.

Manchester United, Leicester City FC, Manchester, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü gol attı, Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı Galatasaray, Mostafa Mohamed'in penaltısıyla farkı 2'ye yükseltti! Canlı anlatım Galatasaray, Mostafa Mohamed'in penaltısıyla farkı 2'ye yükseltti! Canlı anlatım Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Ormanda asılı bulunan ikili toprağa verildi, yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikili toprağa verildi, yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı: 1 ölü, 5 yaralı İsrail Gazze'ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı: 1 ölü, 5 yaralı         
21:45
Son Dakika: Liselerde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak Son Dakika: Liselerde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak         
20:40
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Beşiktaş, 10 kişi kalan Karagümrük karşısında bir kez daha yenik durumda! Canlı anlatım Beşiktaş, 10 kişi kalan Karagümrük karşısında bir kez daha yenik durumda! Canlı anlatım         
19:26
İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas         
18:55
Hindistan'ın Ganj Nehri kıyısına 71 cansız beden vurdu Hindistan'ın Ganj Nehri kıyısına 71 cansız beden vurdu         
18:25
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!         
16:23
Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:16
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz         
13:58
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 22:21:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağlar Söyüncü gol attı, Premier Lig'de Manchester City şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement