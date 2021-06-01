Çağlar Söyüncü: Guardian'a göre 'Türk futbolunu dönüştüren öncü defans oyuncusu'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Türkiye A Milli Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün profilini yayımladı.

EURO 2020 öncesi her ülkeden futbolcu profilleri yayımlayan gazetenin Türkiye'den tercihi, İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City forması giyen 25 yaşındaki futbolcu oldu.

Emre Sarıgül imzalı makalede Söyüncü'nün, çoğu Türk futbolcunun aksine bir Anadolu kulübünden dört büyüklere gitmek yerine yurt dışına gitmeyi tercih ettiği hatırlatıldı.

Söyüncü'nün yetiştiği kulüp olan Altınordu'nun genç yetenek yetiştirmeye odaklanmasını anlatan Sarıgül, savunma oyuncusunun gençliğinde forvet olarak oynadığı ve idolünün de Wayne Rooney olduğunu aktardı.

Yazıdan bazı satırlar şöyle:

"Altınordu'da Söyüncü'nün oda arkadaşı Cengiz Ünder'di. O dönem kimse, alt liglerde adı duyulmamış bir takımda yer alan bu iki kişinin Türk futbolunun yıldızları olacağını kimse düşünemezdi.

"Freiberg 2016'da Söyüncü ile anlaşma yaptığında Türkiye'de kimsenin ilgisini çekmedi. İki sezon boyunca Bundesliga'da ilk 11'de başlasa da dikkatler onda değildi.

"Yalnızca 20 milyon sterlin karşılığında Leicester'a transfer olduğunda Türklerin ilgisini çekebildi. Türkiye'nin üst düzey takımlarında oynamadan Premier Lig'e gitmişti.

"Söyüncü ilk sezonunda zorlansa da kendisini geliştirdi ve bugün artık en güçlü liglerden biri olarak kabul edilen Premier Lig'in en iyi savunmacılarından biri.

"Bu gerçek bir başarı hikayesi olmasının yanı sıra genç futbolculara da ilham oluyor.

"2016'da Söyüncü milli formayı ilk giydiğinde, ilk 11'deki futbolcuların yalnızca üçü Türkiye dışında oynuyordu.

"Mart ayında Hollanda ile yaptıkları maçta ise ilk 11'de Türkiye'de oynayan iki kişi kalmıştı: Ozan Tufan ve Uğurcan Çakır, ki onları da yakında Avrupa takımlarında görmek şaşırtıcı olmaz.

"Türkiye'nin en zayıf yanı savunmasıydı. Fakat yeni takım Söyüncü'nün temelini oluşturduğu savunma üzerine inşa edildi. Elemelerde dünya şampiyonu Fransa'dan 4 puan aldılar. Gruplarda yalnızca 3 gol yediler.

"Bu takım kağıt üzerinde Türkiye'nin en güçlü milli takımlarından biri. Ve başlarındaki Şenol Güneş de bu tür turnuvalara aşina. Kendisi Türkiye'nin 2002'deki Dünya Kupası üçüncülüğünde de bu görevdeydi.

"Türkiye bu turnuvanın sürpriz takımı olabilir. Başarılı olurlarsa Söyüncü'nün bunda büyük bir payı olacaktır. O ünlü sözdeki gibi, savunma size maç kazandırır, savunma ise şampiyonluk."