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Çağlar Söyüncü: "Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız" - Son Dakika

Çağlar Söyüncü: "Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız"

04.06.2021 00:36

- Çağlar Söyüncü: "Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız" A Milli Takım futbolcusu Çağlar Söyüncü: "Burada olmayan arkadaşlarımız için de başarılı olmak istiyoruz" Moldova ile oynanan hazırlık maçının ardından milli oyuncu Çağlar Söyüncü her rakibe karşı kendi oyunlarını...

- Çağlar Söyüncü: "Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız"

A Milli Takım futbolcusu Çağlar Söyüncü:

"Burada olmayan arkadaşlarımız için de başarılı olmak istiyoruz"

BIELEFED - Moldova ile oynanan hazırlık maçının ardından milli oyuncu Çağlar Söyüncü her rakibe karşı kendi oyunlarını oynayacaklarını söyleyerek, kadroda olmayan isimler için de, "Bu turnuvada onlar için de sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım, turnuva öncesi son hazırlık maçında Paderborn'da Moldova ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle kazanan Ay-Yıldızlı ekipte, takımın yıldız isimlerinden Çağlar Söyüncü maçın ardından konuştu. Hedeflerinin iyi oyun ve galibiyet olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Çağlar, "Son hazırlık maçımızı oynadık. En önemlisi sakatlık olmadan bu maçı atlatmaktı. Allah'a şükürler olsun sakatlık olmadı. Tabii ki eksiklerimiz var. Bence 3 güzel hazırlık maçı geçirdik. Eksiklerimizi gördük. Bugünden sonra İtalya maçına odaklanıyoruz. Eksiklerimizden ders çıkartıp, İtalya maçına hazırlanıp, iyi bir açılış yapıp devam etmek istiyoruz. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Takımda arkadaşlık üst düzeyde. Bunu oynadığımız oyunlara yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıdığını da düşünüyorum. Yarından itibaren tam konsantrasyon ile İtalya maçına hazırız. Bizim oyun planımız belli. Çok fazla ekstra şeyler olmayacak. Kendi oynadığımız güzel oyunlardan ekstra olmayacak. Haddimizi bilerek, hocamızın verdiği taktiklerle, iyi bir şekilde hazırlanıp maçımızı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanmak istiyoruz"

Milli forma altında oynadıkları her maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerinin altını çizen Çağlar Söyüncü, "Milli takım düzeyinde böyle düşünüyoruz. Kulüp takımı olsa, hazırlık maçı gibi ayırt etme durumu olabilir ama burada çıktığımız her maçı kazanmak, iyi oynamak istiyoruz. Tabii ki bugün sakatlık olmadan iyi bir oyun oynadık. Kendimizi, eksiklerimizi gördük. İtalya maçı daha farklı. O maça daha farklı konsantre olarak yolumuza bakacağız" dedi. Süper Lig'de yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Cenk Tosun hakkında da konuşan Çağlar, "Cenk ağabey ile sakatlandığı ilk günden beri konuşuyoruz. Sadece ben değil, hepimiz konuşuyoruz. Dediğim gibi takımdaşlığımız çok iyi. Kural gereği 4 arkadaşımız çıktı. Mahmut ağabey, Efecan ağabey, Gökhan ve Halil. Onlar için de çok üzüldük ama maalesef kural bu. Onlar için de sonuna kadar savaşıp, ülkemize en iyi şekilde dönmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Çağlar Söyüncü: Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız
Çağlar Söyüncü: Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız
Çağlar Söyüncü: Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız
Çağlar Söyüncü: Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız

Moldova, oyunlar, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü: 'Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız' - Son Dakika Spor


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