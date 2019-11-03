Son Dakika Haberleri: Çağlar Söyüncü ilk golünü attı, Leicester kazandı
Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü ilk golünü attı, Leicester kazandı

Çağlar Söyüncü ilk golünü attı, Leicester kazandı

6 saat önce

Ligin 11. hafta maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın misafiri oldu.

Çağlar Söyüncü ilk golünü attı, Leicester kazandı, System.String[]

Ligin 11. hafta maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın misafiri oldu.


Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, Jamie Vardy'nin 88. dakikada ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.


Leicester City puanını 23'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.


Maçta 90 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü, Leicester City'deki ilk golünü atmış oldu.


Milli futbolcumuz aynı zamanda maçın da adamı seçildi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:02 
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