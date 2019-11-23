Son Dakika › Spor › Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City galibiyet serisini 5'e çıkardı - Son Dakika Spor
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City galibiyet serisini 5'e çıkardı
6 saat önce
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:10 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.
Ligin 13. hafta maçında Leicester City, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu.
Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta konuk ekip, 64. dakikada Ayoze Perez ve 82. dakikada Jamie Vardy'nin penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Leicester City ligdeki ikinciliğini devam ettirirken, ev sahibi takım 15 puanda kaldı.
Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti