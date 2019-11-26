Çağlar Söyüncü'nün menajeri açıkladı! Transfer...

Radyospor'a konuşan Mustafa Doğru, Çağlar Söyüncü hakkındaki transfer haberleri ile ilgili olarak, "Premier Lig'de böyle bir performans sergileyince transfer haberlerinin çıkması son derece doğal. Çağlar çok başka bir seviyeye gelmesine rağmen konuşuluyor. Çağlar şu anda takımın başarısına odaklandı. Ne onun ne kulübünün gündeminde transfer yok. İleride ne olur bilemem ama şu anda Leicester City ve A Milli Takım'da yaşayacağı başarıları düşünüyor" dedi.



"Çağlar, adını Premier Lig tarihine yazdıracaktır"



İngiltere'de Çağlar'ın olumlu yorumlar aldığının altını çizen Doğru, "Futbol otoriteleri böyle düşünüyor. Bu hem Çağlar hem de Türk futbolu açısından önemli bir şey diye düşünüyorum. Gelişime her zaman açık bir futbolcu. İki ayağını da iyi seviyede kullanıyor olması, önceki takımlarda orta saha ve önliberoda oynaması avantajı ve bu durum arkadaşlarını da rahatlatıyor. Hocasının verdiği güven de onu etkiliyor. Çok daha iyi yerlere gelecektir. Adını Premier Lig tarihine altın harflerle yazdıracaktır. Allah sakatlık vermesin." diye konuştu.

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