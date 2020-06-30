Çağlar Söyüncü: "Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum" - Son Dakika

Çağlar Söyüncü: "Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum"

İngiltere'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum.

İngiltere'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

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Leicester City'nin internet sitesinde 24 yaşındaki futbolcunun açıklamalarına yer verildi. "Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum" diyen başarılı savunmacı, "Bu beni çok ama çok mutlu ediyor. Leicester City'yi destekleyen birçok Türk taraftar var ve kulübün bunu hak ettiğine inanıyorum" diye konuştu.

Yarın Everton ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Söyüncü, "Premier Lig'de kolay maç yok. Tecrübeli, genç ve yetenekli futbolculardan oluşan iyi bir takımız ve iyi bir maç çıkarabiliriz" şeklinde konuştu.

Taraftarın kendisine ve takım arkadaşlarına gösterdiği sevgiden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden milli yıldız, maçların seyircisiz oynanmasının da bir futbolcu olarak kendisine tuhaf geldiğini söyledi.

Çağlar, Teknik Direktör Brendan Rodgers'la ilgili ise, "Geldiği ilk günden beri kulübe çok pozitif etkisi oldu. Özellikle genç oyunculara çok katkısı oldu. Sürekli konuşuyoruz ve bana kişisel olarak çok yardım ediyor. Harika bir kariyeri var, sorabileceğim her şeyi soruyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Leicester City FC, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:57 Kaynak: İHA

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