Çağlar Söyüncü sezonu kapattı! Brendan Rodgers'tan açıklama... - Son Dakika

Çağlar Söyüncü sezonu kapattı! Brendan Rodgers'tan açıklama...

Basın toplantısı düzenleyen Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rogers, sezonu kapatan Çağlar Söyüncü ile görüştüğünü belirterek, "Takımda istemediğimiz türden bir disiplinsizlik yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rogers, sezonu kapatan Çağlar Söyüncü ile görüştüğünü belirterek, "Takımda istemediğimiz türden bir disiplinsizlik yaptı. Sezon boyunca birinci sınıf bir performans sergiledi. Bunu yaparken hırsını yönetmeyi de başardı. Bu tecrübeden ders çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından hareketi nedeniyle özür dileyen Çağlar Söyüncü ise "Bu formayı her giydiğimde sorumluluklarımın farkında olmaya çalışıyorum. Yaptığım gereksiz hata nedeniyle taraftarı ve kendimi üzdüğümün farkındayım. Daha da önemlisi, kötü bir örnek olarak gösterilmek, yaşamak istediğim bir deneyim değil. Takım arkadaşlarım ve taraftardan özür dilerim." mesajını yazdı.

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bournemouth'a 4-1 yenilen Leicester City'de maçın 67. dakikasında gol sonrası kaleden topu almak isteyen rakibine tekme atan Çağlar Söyüncü, doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Leicester City FC, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:16 

Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü sezonu kapattı! Brendan Rodgers'tan açıklama... - Son Dakika Spor
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