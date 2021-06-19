Üye Girişi
Çağlar Söyüncü: "Yarın son şansımız" - Son Dakika

Çağlar Söyüncü: "Yarın son şansımız"

19.06.2021 17:29
Çağlar Söyüncü:

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü, İsviçre maçı öncesinde İtalya ve Galler maçlarında alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, İsviçre maçı için de "Yarın son şansımız" dedi.

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü, İsviçre maçı öncesinde İtalya ve Galler maçlarında alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, İsviçre maçı için de "Yarın son şansımız" dedi.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında yarın İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da kadronun önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2 maçta alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Çağlar Söyüncü, "Bizi sevenlere ve halkımıza bu sonuçları verdiğimiz için üzgünüz. Yarın son maçımız var. Bu maçı en iyi şekilde, bize yakışan şekilde oynayarak, 3 puanla devam etmek istiyoruz. Yarın son şansımız. Hepimiz üzgünüz. Yarın yeni bir şans ve yeni bir maç. Son antrenmanı yapıp maçı bekleyeceğiz" dedi.

"Eleştirileri doğru alıp devam etmek istiyoruz"

2 maçta yenilen 5 gol hakkında konuşan Çağlar Söyüncü, "Bunu daha önce de dile getirmiştim. Sadece 2 kişinin yaptığı defansta ön plana çıkmak istemediğimi söylemiştim. Takım halinde defans yapmak önemli. 2 maçta 5 gol yemek üzüntü verici. Burada doğru eleştiriyi alıp iyi şekilde yola devam etmek istiyoruz" dedi. Galler maçında yenilen goller hakkında da konuşan Çağlar, "Her maçın ardından özeleştiri yapıyoruz. Buralara gelemezdik bunu yapmasak. İyi oynadığımız maçların ardından oturup hatalarımızı ve eksiklerimizi konuşan bir takımız. Saha içinde son dakikalardı. Benim uyarım göze çarpmış. Kimse istemezdi böyle bitmesini. Benim söylediğim ters bir görüntü gibi çıkmış ama öyle bir durum yok. Hepimiz bu takımın parçasıyız. Özeleştiriyi her zaman yapıp doğru eleştirilerden ders alıyoruz. Yarınki maça bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - BAKÜ

Çağlar Söyüncü, Milli Takım, İsviçre, Galler, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü: 'Yarın son şansımız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahibi bile hayrete düştü! Beslediği keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verip, rekor kırdı 17:37 Sahibi bile hayrete düştü! Beslediği keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verip, rekor kırdı Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim 17:30 Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim Gazla pedalı karıştırdı, apartmana daldı! Otomobilini bırakıp kaçtı 17:21 Gazla pedalı karıştırdı, apartmana daldı! Otomobilini bırakıp kaçtı
Güvenlik görevlisi kadın 17:12 Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti Son Dakika: Aşılamada yaş sınırı 30'a düştü, yarın itibarıyla randevu alınabilecek 16:58 Son Dakika: Aşılamada yaş sınırı 30'a düştü, yarın itibarıyla randevu alınabilecek CHP'den istifa etmişti! Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, AK Parti'ye geçti 16:37 CHP'den istifa etmişti! Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, AK Parti'ye geçti
G.Saray'daki başkanlık seçiminde ilk 9 sandıkta sürpriz fark! Sonuçları haberimizden anbean takip edebilirsiniz 16:03 G.Saray'daki başkanlık seçiminde ilk 9 sandıkta sürpriz fark! Sonuçları haberimizden anbean takip edebilirsiniz Muammer Kaddafi'nin eski sözcüsünden Haberler.com'a özel açıklamalar! Oğul Seyfülislam Kaddafi seçime girecek mi? 15:46 Muammer Kaddafi'nin eski sözcüsünden Haberler.com'a özel açıklamalar! Oğul Seyfülislam Kaddafi seçime girecek mi?

Son Dakika Haberleri
17:36 Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunmuştu! İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta sona erdi
17:15 Şenol Güneş bile artık inanmıyor: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu
17:11 Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti
16:58 Son Dakika: Aşılamada yaş sınırı 30'a düştü, yarın itibarıyla randevu alınabilecek
16:47 Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı
16:40 Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'ın 3 Temmuz sözleri dikkat çekti
16:36 Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi
16:16 İslam Memiş elinde altını olanlara çağrı yaptı: Satış için acele etmeyin
16:15 Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunmuştu! İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta sona erdi Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunmuştu! İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta sona erdi         
17:36
'Hızlı Gonzalez' kiraz ağacının yaprakları arasında yakalandı 'Hızlı Gonzalez' kiraz ağacının yaprakları arasında yakalandı         
17:29
Şenol Güneş bile artık inanmıyor: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu Şenol Güneş bile artık inanmıyor: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu         
17:16
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı         
16:48
Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi         
16:36
Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı         
15:46
A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı         
15:29
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal         
15:11
İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok         
14:04
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı         
14:00
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 17:42:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağlar Söyüncü: "Yarın son şansımız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement