Çağlarca Mahallesi'nde belediye mülkleri yenilendi

Konyaaltı Belediyesi'nin Çağlarca Mahallesi'nde belediye mülklerine başlattığı yenileme çalışmaları tamamlandı. Belediye mülkleri kısa zaman içerisinde ilk yardım odası, muhtarlık binası ve sosyal tesis olarak bölge halkının kullanımına sunulacak.



Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çağlarca Mahallesi'nde belediye ait mülklerde geçtiğimiz aylarda başlattığı yeniden düzenleme işlemi tamamlandı. Ekipler, binaların eksiklerini gidererek, boya- badanası ile kapı ve pencerelerini değiştirerek, elektrik altyapısını yeniledi. Yenilenen belediye mülkleri bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda muhtarlık binası, ilk yardım odası, tuvalet, bölgeye gelen dağcıların kullanabileceği oda ve sosyal tesis olarak kullanılacak.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, seçim dönemindeki ziyaretler sırasında vatandaşların istekleri doğrultusunda belediye ait mülkleri yeniden halkın kullanımına kazandıracaklarını söyledi. Esen, "Çağlarca Mahallemizdeki mülklerimizi yeniledik. Kısa zaman içinde bölge halkımızın kullanımına açacağız. Muhtarlık binamız, ilk yardım odası, bölgeye gelen dağcılar için dinlenme odası, tuvalet ve sosyal tesis olarak kullanılacak. Bölge halkımızı şimdiden hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA