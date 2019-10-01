Son Dakika Haberleri: Çağlarca Mahallesi'nde belediye mülkleri yenilendi
Son Dakika Güncel Haber

Çağlarca Mahallesi'nde belediye mülkleri yenilendi

2 saat önce

Konyaaltı Belediyesi'nin Çağlarca Mahallesi'nde belediye mülklerine başlattığı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Çağlarca Mahallesi'nde belediye mülkleri yenilendi, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi'nin Çağlarca Mahallesi'nde belediye mülklerine başlattığı yenileme çalışmaları tamamlandı. Belediye mülkleri kısa zaman içerisinde ilk yardım odası, muhtarlık binası ve sosyal tesis olarak bölge halkının kullanımına sunulacak.


Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çağlarca Mahallesi'nde belediye ait mülklerde geçtiğimiz aylarda başlattığı yeniden düzenleme işlemi tamamlandı. Ekipler, binaların eksiklerini gidererek, boya- badanası ile kapı ve pencerelerini değiştirerek, elektrik altyapısını yeniledi. Yenilenen belediye mülkleri bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda muhtarlık binası, ilk yardım odası, tuvalet, bölgeye gelen dağcıların kullanabileceği oda ve sosyal tesis olarak kullanılacak.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, seçim dönemindeki ziyaretler sırasında vatandaşların istekleri doğrultusunda belediye ait mülkleri yeniden halkın kullanımına kazandıracaklarını söyledi. Esen, "Çağlarca Mahallemizdeki mülklerimizi yeniledik. Kısa zaman içinde bölge halkımızın kullanımına açacağız. Muhtarlık binamız, ilk yardım odası, bölgeye gelen dağcılar için dinlenme odası, tuvalet ve sosyal tesis olarak kullanılacak. Bölge halkımızı şimdiden hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir
AK Partili Bostancı: KHK'lılara af, gündemimizde yok Son Dakika: İstanbul Valiliği, duvarları çatlayan Çapa Diş Hekimliği binasını boşalttı Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:29:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağlarca Mahallesi'nde belediye mülkleri yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]