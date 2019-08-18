Son Dakika Haberleri: Çağlarlı Leicester City, Chelsea ile yenişemedi
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Çağlarlı Leicester City, Chelsea ile yenişemedi

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

Çağlarlı Leicester City, Chelsea ile yenişemedi, System.String[]
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa maçında Liverpool'a penaltılar sonucunda mağlup olan Chelsea ile Çağlar Söyüncülü Leicester City, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Chelsea, 7'nci dakikada genç oyuncusu Mount'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 67'nci dakikada golü bulan Ndidi skoru eşitledi. Maç, 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla Chelsea puanını 1'e, Leicester ise 2'ye yükseltti. Chelsea, İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Norwich City deplasmanına çıkacak. Leicester City ise Sheffield United'a konuk olacak.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


Leicester City FC, Chelsea, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:54 Kaynak: DHA
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