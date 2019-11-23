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Çağlarlı Leicester deplasmanda galip

6 saat önce

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Brighton & Hove Albion'u 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

Çağlarlı Leicester deplasmanda galip, System.String[]

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Brighton & Hove Albion'u 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Çağlar 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.


İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Leicester City, The American Express'de karşılaştığı Brighton & Hove Albion'u 2-0 mağlup etti. Leicester'da milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Leicester City golleri ikinci yarıda 64. dakikada Ayoze Perez ve 80. dakikada James Maddison'dan geldi.


Bu maçla birlikte Brendan Rodgers'ın öğrencileri puanını 29'a çıkarırken, ev sahibi ekip ise 15 puanda kaldı. - İSTANBUL

Leicester City FC, American Express, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:09 Kaynak: İHA
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