ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE DURUŞMA ÖNCESİ ARBEDE - 2 - Son Dakika

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE DURUŞMA ÖNCESİ ARBEDE - 2
14.04.2021 10:56
Ahmet YEŞİLMEN / BEŞİKTAŞ'ta 2018 yılında iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesi öncesinde taraflar ile güvenlik arasında tartışma çıktı.
Ahmet YEŞİLMEN/ BEŞİKTAŞ'ta 2018 yılında iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesi öncesinde taraflar ile güvenlik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında arbede yaşandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırıldı. Olay sonrasında duruşma, tanıkların dinlenmesiyle başladı.
Görüntü dökümü:
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-Mahkeme önünde yaşanan arbede
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