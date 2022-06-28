Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar - Son Dakika
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Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar

28.06.2022 11:50
Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar

ÇAĞLAYAN'DAKİ İstanbul Adalet Sarayı'nda dolandırıldığını iddia eden bir kişi intihar girişiminde bulundu.

ÇAĞLAYAN'DAKİ İstanbul Adalet Sarayı'nda dolandırıldığını iddia eden bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin 5'nci katındaki korkuluklara çıkan Muttalip B., polisler tarafından ikna edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi yaşandı. Dolandırıldığını iddia ederek adliyenin 5'nci katına çıkan Muttalip B., korkuluklardan tırmanarak arka kısmına geçti. Muttalip B. daha önce yazdığı anlaşılan intihar mektuplarını fırlattı. Yere düşen kağıtlar, görevliler tarafından alındıktan sonra, güvenlik çemberi oluşturuldu, zemin kata şişme yatak açıldı. Sağlık ekipleri ve itfaiye görevlileri müdahale için hazır bekledi. Başsavcı vekilleri ve polisin ikna çabaları sonucu Muttali B. korkuluklardan alındı. Psikologlarla görüştürülmek üzere polis eşliğinde götürüldü. Adliyede bulunan bazı kişilerin, cep telefonu kameralarıyla intihar girişimini kaydettiği görüldü.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar - Son Dakika

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