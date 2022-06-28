5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu

28.06.2022 11:42

5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulunduİSTANBUL Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu.

5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, Başsavcı vekilleri ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda, 5'inci kattaki korkuluklara çıkan M.B. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Korkuluklara tutunan şahıs bir yandan da elinde tuttuğu mektupları bulunduğu kattan aşağıya fırlattı. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adliyeye sevk edilen ekipler şahsın olası atlama ihtimaline karşı branda açarken, bir yandan da şahsı ikna çabaları başladı. Başsavcı vekilleri ile diğer yetililerin ikna çabalarının ardından M.B. isimli şahıs çıktığı korkuluklardan indirildi.

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Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor! Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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