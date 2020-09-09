Çağlayan Adliyesi önünde hareketli dakikalar - Son Dakika

Çağlayan Adliyesi önünde hareketli dakikalar
ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavga hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
Kubilay ÖZEV - - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavga hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
Olay Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı önünde saat 17.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Adliye önünde görevli polisler silahlarını çekerek alarma geçti. Çevredekiler ise bu sırada büyük panik yaşadı. Polis silah seslerin geldiği alana yöneldi. Polis 4 kişiyi gözaltına alırken yaralanan bir kişi ambulansa hastaneye kaldırıldı.Gözaltına alınan Ufuk K., Yüksel K., Cebrail K. ve Yahya G. polis merkezine götürülürken yapılan incelemede, 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davası sonrası tarafların adliye önünde birbirine girdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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