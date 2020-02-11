Çağlayan Belediyespor süper amatör ligde - Son Dakika
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Çağlayan Belediyespor süper amatör ligde

13 dakika önce

Afyonkarahisar 1. Amatör Ligi A grubunda mücadele eden Çay Çağlayan BelediyeSpor Kulübü play-off maçları sonunda süper amatör lige çıktı.

Çağlayan Belediyespor süper amatör ligde, System.String[]

Afyonkarahisar 1. Amatör Ligi A grubunda mücadele eden Çay Çağlayan BelediyeSpor Kulübü play-off maçları sonunda süper amatör lige çıktı.

Çay Çağlayan Belediyespor'un kaptanı Mehmet Başer, kazandıkları kupayı Belediye Başkanı Hüseyin Atlıya verdi.

Maç sonunda futbolcularla bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, futbolcuları tebrik ederek, "Zorlu bir maratonun ardından büyük bir başarı yakalayan Çay Çağlayan Belediyesporu başta teknik ekip olmak üzere bütün futbolcularımızı kutluyorum. Futbolcularımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan vefakar taraftarlarımıza, Çağlayan sporumuza maddi ve manevi destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Spora olan desteğimiz devam edecek." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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