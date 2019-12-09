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Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın

6 saat önce

KAĞITHANE'de tekstil atölyelerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın, System.String[]
KAĞITHANE'de tekstil atölyelerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın atölyelere ve yan binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çağlayan Yayla Sokakta bulunan bir binanın çatısında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Tekstil atölyelerinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısında çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatıyı tamamen saran alevler nedeniyle binada çalışan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya itfaiye aracının merdiveni yardımıyla su ve köpük sıkarak müdahalede bulundu. Yangın atölyelere ve yan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- İstanbul
Çağlayan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:57 Kaynak: DHA
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