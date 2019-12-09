Son Dakika › Güncel › Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın 2 - Son Dakika
Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın 2
6 saat önce
ÇAĞLAYAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN 2 (havadan)
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
ÇAĞLAYAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN 2 (havadan)
Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü, 50 yaralı Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi