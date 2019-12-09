Son Dakika Haberleri: Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın 2
Son Dakika Güncel Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın 2 - Son Dakika

Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın 2

6 saat önce

ÇAĞLAYAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN 2 (havadan)

ÇAĞLAYAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN 2 (havadan)

Çağlayan'da 4 katlı binanın çatısında yangın 2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
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