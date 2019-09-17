Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri
18 dakika önce
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemesi sürüyor.
(İHA)
Son dakika: Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Son Dakika: AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor Koop-İş Sendikası, H&M ile toplu sözleşmede anlaşma sağlayamayınca grev kararı aldı Kabil'deki ABD büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü