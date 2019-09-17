Son Dakika Haberleri: Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri
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Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri

18 dakika önce

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri, System.String[]

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemesi sürüyor.

(İHA)

İstanbul Adliyesi, Çağlayan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
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Son dakika: Çağlayan Adliyesinde silah sesleri!
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